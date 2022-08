Denise Dowse ist besonders bekannt für ihre Rolle der Yvonne Teasley in der Kultserie «Beverly Hills, 90210». Zwischen 1990 und 2000 war sie in 23 Episoden zu sehen. Zudem verkörperte sie die Richterin Rebecca Damsen in der Serie «The Guardian - Retter mit Herz» (2001-2004) und Dr. Rhonda Pine in «Insecure» (2017-2020). Auch für zahlreiche Kinofilme stand Dowse vor der Kamera, unter anderem in «Ray» (2004) und «Coach Carter» (2005).