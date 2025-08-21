Denise Richards fordert Noch-Ehemann auf, ihr Haus zu verlassen

Denise Richards erhebt schwere Vorwürfe

Richards wirft Phypers und dessen Familie ausserdem vor, das Haus in einem «Zustand der Verwüstung» hinterlassen zu haben. Fotos, die den Gerichtsunterlagen beigefügt wurden, zeigen entfernte Bodenbeläge, herumliegende Kisten und Kleidung. «Ich war schockiert über den Zustand des Hauses, da ich seit über zwei Jahren nicht mehr dort gelebt habe», heisst es in den Dokumenten. Besonders besorgt zeigt sich die «Real Housewives of Beverly Hills»–Darstellerin jedoch um ihre Hunde und Erinnerungsstücke an ihre verstorbene Mutter, die sich noch in der Immobilie befinden.