Denise Richards über Ehe mit Charlie Sheen: Noch heftiger als vermutet

Richards und Sheen arbeiteten gemeinsam am Set von «Good Advice – Guter Rat ist teuer». Im Gespräch mit «People» erinnert sich die Schauspielerin, dass sie vor Sheen gewarnt worden war: «Alle rieten mir, nicht mit ihm auszugehen, aber ich wollte ihn nicht nach den Schlagzeilen in der Boulevardpresse beurteilen», so Richards. «Ich beurteilte ihn als den Mann, den ich traf. Ich sagte mir, solange er niemanden ermordet hat, kann ich ihn nicht wegen seiner Vergangenheit verurteilen.»