Denise Richards und Aaron Phypers: Er hat die Scheidung eingereicht

«Ich werde mich nie wieder scheiden lassen»

Noch im März hatten Richards und Phypers in der Reality–Show «Denise Richards & Her Wild Things» über das Thema Scheidung gesprochen. «Ich werde mich nie wieder scheiden lassen», sagte die Schauspielerin. «Selbst wenn wir uns hassen, werde ich mich verdammt nochmal nicht scheiden lassen.» Sie gab aber auch zu: «Es ist nicht einfach, mit mir verheiratet zu sein.» Dem konnte er nur zustimmen. «Das ist es nicht! Und sie hat es gesagt», warf der Schauspieler ein. Selbst wenn sie sich einmal scheiden lassen würden, würden sie sich seiner Ansicht nach einfach in unterschiedliche Häuser zurückziehen, «aber wir werden uns nicht hassen».