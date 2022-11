Erneuter Ausfall bei «Denn sie wissen nicht, was passiert»: Am vergangenen Samstag (5. November) musste Barbara Schöneberger (48) ohne ihre beiden RTL-Show-Kollegen Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) vor die Kamera treten. In der kommenden Ausgabe am Samstag, 12. November, gibt es erneut Änderungen. Wie der Sender am Montag erklärt, müssen die Zuschauer erneut auf Gottschalk verzichten.