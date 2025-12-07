«Denn sie wissen nicht, was passiert»: Eine neue Ära nach Gottschalk

Der Sender rollte für ihn noch einmal den roten Teppich aus und im Gespräch mit Jauch ging Gottschalk auf seine Erkrankung ein. «Mir geht es ausgezeichnet», sagte Gottschalk im TV. «Mir geht es gut und ich freue mich auf die Rente.» Es wurde angedeutet, dass er sich nun erst einmal zurückziehen wolle – den Beifall, das laut ihm Wichtigste für einen Entertainer, genoss er aber noch einmal sichtlich. Als Jauch gleich zu Beginn der Sendung von einem «letzten Fernsehabend für Thomas» sprach, stellte Gottschalk klar: «Zumindest der letzte Samstagabend.» Ganz kann das TV–Urgestein es also womöglich auch in Zukunft mit den Auftritten im deutschen Fernsehen nicht sein lassen.