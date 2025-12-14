«Denn sie wissen nicht, was passiert»: Neubesetzung holt Tiefstwerte

Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger waren seit dem Start von «Denn sie wissen nicht, was passiert» 2018 in der Improvisations–Spielshow angetreten. Am 6. Dezember waren sie das letzte Mal zu sehen, für den an Krebs erkrankten Gottschalk war es zugleich sein Abschied von der Samstagsabendunterhaltung. Die letzte Ausgabe mit dem Trio sahen durchschnittlich 2,43 Millionen Zuschauer, mit einem Tagesmarktanteil von 11,8 Prozent bei den 14– bis 49–Jährigen lag RTL damit klar vor allen anderen Sendern.