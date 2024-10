Dennis Quaid outet sich als Trump-Jünger: Darum verwundert seine Wahl

Selbst Menschen aus der Traumfabrik, die einst sehr vertraut mit Quaid waren, fühlen sich von seinem Wahlkampfauftritt für Trump vor den Kopf gestossen. «Zurück in die Zukunft»–Star Lea Thompson (63) etwa, die in den 80er Jahren eine Beziehung mit Quaid führte, reagierte auf X entsetzt: «Ich war mal mit ihm verlobt», schrieb sie zu einem Video von Quaids Rede und setzte die Hashtags «Vote Blue To Stop The Stupid» («Wählt Blau, um die Dummheit zu stoppen») und «Crime Is Actually Down» («Die Verbrechensrate ist in Wirklichkeit gesunken»).