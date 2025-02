«Denver-Clan»-Ikone Joan Collins spielt Wallis Simpson in neuem Biopic

Joan Collins (91) hat eine neue, hochkarätige Rolle an Land gezogen: Der Film– und Serienstar wird die US–Amerikanerin Wallis Simpson (1896–1986) in einem Biopic verkörpern. Wie die britische Schauspielerin selbst auf Instagram bekannt gab, werden die Dreharbeiten zu «The Bitter End» in Kürze in London und Paris beginnen.