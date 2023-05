«Denver-Clan»-Star Joan Collins: Hollywoods first Zicke wird 90

Sie ist in London geboren und nach wie vor überzeugte Britin. Ihr Vater Joseph William Collins (1902-1988) kam aus Südafrika, entstammte einer jüdischen Familie und war Talentsucher, der unter anderem Shirley Bassey, Tom Jones und die Beatles betreute. Bereits als Kind war sie auf der Theaterbühne. Nach der Schule hat sie eine elitäre Ausbildung an der traditionsreichen Royal Academy of Dramatic Art genossen, eine grossartige Theaterkarriere schien vorprogrammiert. Dann ging sie in den 50er-Jahren in die USA, spielte Shaw und Shakespeare am Broadway, drehte mit Paul Newman, Richard Burton, Harry Belafonte, Gregory Peck und Bing Crosby. Kleine, aber feine Rollen.