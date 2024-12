Denzel Washingtons Tochter: Die Grösse ihrer Frau verblüfft

Stolzer Vater mit klaren Werten

Für Denzel Washington steht trotz aller Erfolge die Familie an erster Stelle. Im Rahmen der Werbetour für «Gladiator II» betonte er: «Wenn ich daran denke, worauf ich am stolzesten bin, fallen mir nicht meine Erfolge als Schauspieler ein. Vielmehr denke ich an unsere Kinder: Sie sind gute Menschen. Sie wissen, was richtig und was falsch ist.»