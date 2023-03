Konzert mit Ehrerweisung in Deutschland

Auch auf der «Memento Mori Welttournee», deren Startschuss am 23. März in Sacramento, Kalifornien, fiel, wolle die Band Fletcher Ehren. «Wir haben sehr intensiv darüber nachgedacht. Wir haben auch schon eine Idee, wie wir damit umgehen werden, mehr kann ich dazu noch nicht sagen», übt sich Gore diesbezüglich noch in Geheimhaltung. Auch für Deutschland sind Auftritte geplant. So stoppen Depeche Mode am 26. Mai 2023 in Leipzig, am 4. und 6. Juni in Düsseldorf, am 20. Juni in München, am 29. Juni und 1. Juli in Frankfurt und am 7. und 9. Juli in Berlin.