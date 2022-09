Darüber hinaus gab es eine Phase in Biebers Leben, in der er zu Suchtmitteln griff. In einem Interview mit «Vogue» erklärte er, dass er mit Drogen experimentiert und ein «ernsthaftes Problem mit Sex» entwickelt hätte: «Ich tat Dinge, von denen ich beschämt war, war extrem promiskuitiv und sowas und ich denke, ich nutzte Xanax, weil ich mich so schämte», so Bieber über diese «düstere» Zeit. Manchmal seien seine Bodyguards nachts zu ihm gekommen, um zu checken, ob er noch atme und einen Puls habe.