Lijana, Tessa, Simone und Nadine sprechen vor der Kamera

Mehr als 50 ehemalige Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Staffeln sind für die 74-minütige Doku befragt worden, heisst es in einer Mitteilung. Nur neun hatten aber den Mut, selbst vor der Kamera zu sprechen. Simone Kowalski (25), Gewinnerin der 14. Staffel, berichtet unter anderem über das Zusammenleben in der Modelvilla, das für sie «die grösste Herausforderung in meinem ganzen Leben» gewesen sei: «Was das mit einem macht, kann man nicht beschreiben.» Demnach seien sie dort zum Teil vollständig isoliert worden, hätten das Haus nicht mehr verlassen dürfen, sagt Simone. Da überall Kameras und Mikrofone seien, hätte man kaum Privatsphäre oder die Möglichkeit gehabt, sich zurückzuziehen. «Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Mental, körperlich, sozial auch nicht.»