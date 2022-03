«Der Alte»: Jan-Gregor Kremp steigt aus - Thomas Heinze übernimmt

Paukenschlag bei «Der Alte»! Schauspieler Jan-Gregor Kremp (59) verlässt die erfolgreiche ZDF-Krimireihe auf eigenen Wunsch. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. «Nach zehn Jahren ‹Der Alte› ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken - zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt», erklärt Jan-Gregor Kremp selbst seine Entscheidung.