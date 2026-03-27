«Der Alte»-Star Stephanie Stumph zeigt sich mit Baby bei der Arbeit

Im Januar 2026 sprach sie mit «Bunte.de» noch deutlicher über die Realität des Alltags mit zwei Kindern: Natürlich sei es anstrengend. Wer denke, es werde mit dem zweiten Kind einfacher, liege falsch – aber so sei nun mal das Leben. Dabei machte sie eine wichtige Unterscheidung: Nicht das Baby selbst sei anstrengend, sondern die Gesamtsituation eben herausfordernd. Für Sport bleibe derzeit keine Zeit, die Ernährung beobachte sie ein bisschen, aber Fitness sei momentan definitiv nicht ihre Priorität. Ihr Fazit mit einem Augenzwinkern: «Meine Kinder sind Sport, Punkt.» Stumph steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera – seinerzeit bereits an der Seite ihres Vaters – und hat offensichtlich nicht vor, das zu ändern. Auch nicht mit Baby auf dem Arm.