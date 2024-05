«Der Alte»-Star Thomas Heinze war als Junge «gerne auf Friedhöfen»

In der nächsten Episode «Der Weg in die Freiheit» (17. Mai, 20:15 Uhr, ZDF) der beliebten Krimireihe «Der Alte» (seit 1977) ermitteln Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze, 60, seit 2023 in der Titelrolle) und seine Kollegen im Fall der getöteten Journalistin Maren Heppner (Sonia Hausseguy, 43). Sie war einem Umweltskandal auf der Spur. Bei der gemeinsamen Sichtung des Tatorts offenbart Rechtsmedizinerin Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk, 34) im Gespräch mit Kommissar Bergmann ein ungewöhnliches Hobby: Sie studiert aus «poetisch–psychologischem Interesse» Traueranzeigen in der Zeitung. «Man findet da teilweise ganz schöne und wirklich interessante Gedanken. Ein Beispiel? ‹Dein Leben kurz wie ein Traum ist verflogen› – bei einem 95–Jährigen», so Geiger.