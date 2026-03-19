«Der Astronaut»: Ryan Gosling auf launigem Himmelfahrtskommando

Die anachronistische Erzählweise wurde ebenfalls originalgetreu und im Gegensatz durchweg gelungen umgesetzt. Goslings Figur wacht zu Beginn des Streifens aus einem jahrelangen künstlichen Koma auf, sehr zu seiner eigenen Überraschung auf einem Raumschiff inmitten der Unendlichkeit des Alls. Wie er dort hingekommen ist, warum all seine Crewmitglieder tot sind und was das eigentliche Ziel der Mission ist... nur langsam kehren seine Erinnerungen daran zurück, die den Zuschauern dann per Rückblenden gezeigt werden. Eine Amnesie der Hauptfigur fühlt sich häufig wie ein billiger, filmischer Taschenspielertrick an. In diesem Fall fügt sie sich aber sehr organisch in die Geschichte ein und weiss für manch einen Twist zu sorgen.