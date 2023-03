«Der Bachelor» 2023: Rosenverteilung mal ganz anders

Danach heisst es erstmal runterkommen: Am Strand nimmt die Gruppe einen Drink ein. Das Highlight ist das Zweiergespräch mit Tami, bei dem sie ihm endlich ihren wahren Namen verrät: «Achtung, jetzt kommt's: Tamara». Im Anschluss darf Angelina noch bleiben. David und sie spielen «Mutter Vater Kind» in der Reptilien-Version und bringen Baby-Schildkröten ans Meer, um sie in die Freiheit zu entlassen. «Das war wirklich eine besondere Erfahrung», so David danach.