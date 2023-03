In Mexiko sucht David unter 23 Frauen nun die «Eine». Zuerst muss die aber einen gefühlt 500 Meter langen Roter-Teppich-Parcours mit mehreren Stufen ohne Stolpern hinter sich bringen. David feuert die aufgeregten Damen dabei immerhin liebevoll an. Die interessantesten Charaktere drängen sich schnell auf: Alyssa (36) studiert Theologie und kündigt direkt an, den Bachelor nicht küssen zu wollen, so lange er noch andere Frauen küsst. Andererseits verliebt sie sich schnell, das könnte also schwierig werden.