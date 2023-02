Fans der Kuppelshow «Der Bachelor» mussten sich in diesem Jahr etwas länger gedulden. Starteten die bisherigen Staffeln stets im Januar, geht der neue Rosenkavalier David Jackson (32) in diesem Jahr ab 1. März um 20:15 Uhr auf RTL (oder via RTL+) auf Liebessuche. Sein Vorgänger Dominik Stuckmann (31) hat 2022 bewiesen, dass diese Suche erfolgreich sein kann. Mit Gewinnerin Anna Rossow (34) ist er seit über einem Jahr zusammen.