Der Bachelor: Schluss mit Yolo!

Damit ist sogar David überfordert: «Ich habe gehofft, dass ich mich auf mein Gefühl und meine Emotionen verlassen kann, weil ich ja auch wieder ne Entscheidung treffen muss. Aber ich hab' so viele Emotionen von den Girls entgegen gebracht bekommen, dass ich am Ende mehr damit beschäftigt war.» Vielleicht lässt sich damit erklären, warum die Nicht-Rose zum Schluss ausgerechnet an Quotengarant «Yolo» Yolanda geht - ein klarer Verlust für die Show und die acht verbliebenen Ladys.