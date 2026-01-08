«Der Bergdoktor»: Alles Wissenswerte zum Start der 19. Staffel

Liebes–Aus für Caro und Martin

Für romantische Hoffnungen zwischen Caro und dem Bergdoktor gibt es indes keine Grundlage mehr. Barbara Lanz räumt im Interview mit allen Spekulationen auf: «Caro hat noch immer Gefühle für Martin, aber Martin hat eine Entscheidung getroffen und das hinterfragt Caro auch nicht. Liebe wird eben nicht immer erwidert.» Ein Happy End zwischen den beiden schliesst die Schauspielerin damit aus. Ihre Figur sei realistisch genug, um Martin nicht hinterherzulaufen.