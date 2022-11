Ursprünglich hatten Fans von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) erwartet, dass wie gewohnt erst im kommenden Jahr neue Episoden von «Der Bergdoktor» starten. Wie das ZDF aber jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, geht es bereits am 29. Dezember mit der neuen 16. Staffel weiter. Immer donnerstags um 20:15 Uhr erscheint eine von insgesamt acht neuen Folgen im ZDF. In der ZDF-Mediathek lässt sich die Premiere der 16. Ausgabe sogar schon am 22. Dezember - und damit noch vor Weihnachten - streamen.