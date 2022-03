«Der Bergdoktor»: Wie geht es nach dem Staffelfinale weiter?

Dass es eine 16. Staffel geben wird, hatten die beiden Serienstars Hans Sigl (52) und Mark Keller (56) sogar schon vor dem Start der 15. Staffel verraten. Mitte Dezember sagten sie anlässlich des Drehschlusses der 15. Staffel in einem gemeinsamen Videoclip, der auf der offiziellen Instagram-Seite der Serie veröffentlicht wurde: «Wir sehen uns bald wieder, wenn's dann wieder weitergeht...», so Sigl und Keller fügt hinzu: «... in der 16. Staffel, weil wir werden nächstes Jahr wieder wie verrückt drehen.»