Der beste Freund aller Deutschen: Rudi Völler feiert 65. Geburtstag

Seine Wut–Rede bleibt unvergessen

Ein anderer Meilenstein in seiner Vita ist die «Wutrede» in der ARD am 6. September 2003. Sein Team, die deutsche Nationalmannschaft, hatte gerade in einem EM–Qualifikationsspiel in Island nur ein enttäuschendes 0:0 erreicht, und Völler betrat das TV–Studio und musste mit anhören wie der Kommentator Gerhard Delling (65) und sein Experte Günter Netzer (80) das Spiel als «absoluten Tiefpunkt» niedermachten.