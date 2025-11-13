«Der Bremerhaven-Krimi»: Waffenschmuggler im Containerhafen

Verstrickungen bis in höchste Kreise

Je tiefer das Ermittlerteam in den Fall eindringt, desto undurchsichtiger wird das Geflecht aus Lügen und Täuschung. Im Zentrum steht der zwielichtige schwedische Schiffseigner Gösta Berglund (Filip Peeters). Seine Schwägerin Astrid Töfting (Nina Kronjäger) agiert ebenso im Verborgenen. Auch der eiskalte Kapitän Marvin Schneider (Christian Schneeweiss) und der junge Seemann Tobias Koch (Florian Kroop) scheinen tief in die Machenschaften verstrickt. Selbst Töftings erwachsene Kinder Romy (Leonie Wesselow) und David (Alessandro Schuster) hüten Geheimnisse, die das Team aufdecken muss.