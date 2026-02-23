Der Bunker ist nicht genug: «Paradise» startet in die zweite Staffel

Die Handlung beginnt drei Jahre nach einem zunächst nicht näher erklärten apokalyptischen Ereignis. Die Erdoberfläche ist unbewohnbar, das Leben spielt sich in einem Bunker ab. Dort hat sich eine kleine Gruppe Privilegierter eingerichtet – unter ihnen Xavier und seine beiden Kinder. Zu den zentralen Figuren gehört die geheimnisvolle Milliardärin Samantha «Sinatra» Redmond (Julianne Nicholson, 54): Als reichste Frau der Welt hält sie in Paradise die Fäden in der Hand und bestimmt die Regeln dieser abgeschotteten Gesellschaft.