«Der Dunkle Turm»: Serien-Adaption von Stephen-King-Werk angekündigt

Horror-Grossmeister Stephen King zeigt sich begeistert vom geplanten Serienprojekt

Stephen King habe Flanagan die Rechte an seinem «Dunkle-Turm-Zyklus» überlassen, nachdem dieser dem Horror-Autor «einen sehr, sehr detaillierten Entwurf davon» zugeschickt hatte. «An einem Projekt wie diesem würde ich überhaupt nicht beteiligt sein wollen, wenn es in eine Richtung gehen würde, die dem Stephen-King-Material gegenüber gotteslästerlich wäre. Aber er ist sehr unterstützend gewesen und sehr begeistert davon, was wir damit machen wollen», so Flanagan.