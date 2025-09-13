Der ehemalige «Hitparade»-Star Andreas Martin ist gestorben

Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Wie die «Bild»–Zeitung berichtet, starb der einstige «Hitparade»–Liebling am Samstag in den frühen Morgenstunden in seinem Haus im Schlaf. Martin wurde 72 Jahre alt. Die Todesursache war demnach Organversagen. Laut der Zeitung war sein Sohn Alexander (39) in den letzten Stunden an seiner Seite.
Er erklärte: «Mein Vater ist in den letzten Monaten immer schwächer geworden. Zuletzt wollte er gar nicht mehr essen und trinken. Am Freitagabend hatte ich dann ein ungutes Gefühl und bin bei ihm geblieben. Über Nacht ist er dann für immer eingeschlafen – mit einem Lächeln auf dem Gesicht.»
Andreas Martin, bürgerlich Andreas Martin Krause, feierte in den 1980er und 1990er Jahren grosse Erfolge. Mit Songs wie «Amore Mio» oder «Deine Flügel fangen Feuer» wurde er zum Publikumsliebling. Sein grösster Erfolg war «Du bist alles (Maria, Maria)» im Jahr 1987. Dank seiner markanten Stimme und seines charmanten Auftretens galt er als Sonnyboy des deutschen Schlagers und war ein regelmässiger Gast in der legendären «ZDF–Hitparade».
Der gebürtige Berliner gilt als Entdecker von Wolfgang Petry und komponierte neben seiner Solokarriere zahlreiche Lieder für Schlagerstars wie Juliane Werding, Nino de Angelo oder Roger Whittaker.
Tod der Ehefrau und Rückzug aus dem Showgeschäft
Sein Leben nahm eine dramatische Wendung, als seine Ehefrau Juliane 2017 auf tragische Weise ums Leben kam. Sie war monatelang verschwunden und wurde schliesslich tot aufgefunden. Für Andreas Martin war dieser Verlust ein Schock, von dem er sich nie erholte. «Mein Vater sprach immer noch von der Mama, wie sehr er sie vermisse. Auch an seinem letzten Abend», sagte sein Sohn Alexander gegenüber «Bild». «Der Papa ist wohl an einem gebrochenen Herzen gestorben.»
Nach dem Tod seiner Frau zog sich Martin aus dem Showgeschäft zurück. Geplante Comebacks, etwa 2019 mit «Wir fangen von vorne an», scheiterten immer wieder an seiner angeschlagenen Gesundheit. Der Sänger litt offenbar unter Polyneuropathie, einer Erkrankung des Nervensystems, und kämpfte zugleich mit Depressionen. Die Bühne, auf der er einst so erfolgreich war, betrat er nicht mehr. Im Dezember 2023 veröffentlichte Andreas Martin ein Abschiedsalbum mit dem Titel «Hier in dem Moment».
Seinem Wunsch entsprechend soll Andreas Martin eingeäschert und im Grab seiner Ehefrau Juliane beigesetzt werden. Damit erfüllt sich der letzte Wille eines Mannes, dessen grösstes Glück und zugleich tiefster Schmerz die Liebe seines Lebens war.