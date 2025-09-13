Der ehemalige «Hitparade»-Star Andreas Martin ist gestorben

Tod der Ehefrau und Rückzug aus dem Showgeschäft

Sein Leben nahm eine dramatische Wendung, als seine Ehefrau Juliane 2017 auf tragische Weise ums Leben kam. Sie war monatelang verschwunden und wurde schliesslich tot aufgefunden. Für Andreas Martin war dieser Verlust ein Schock, von dem er sich nie erholte. «Mein Vater sprach immer noch von der Mama, wie sehr er sie vermisse. Auch an seinem letzten Abend», sagte sein Sohn Alexander gegenüber «Bild». «Der Papa ist wohl an einem gebrochenen Herzen gestorben.»