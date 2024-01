Der Emmy fehlte noch: Elton John hat EGOT-Status erlangt

So baute Elton John seinen EGOT–Status auf

Den ersten Schritt Richtung EGOT machte Elton John in seinem ureigenen Feld. 1987 gewann er den Grammy in der Kategorie «Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals». Ausgezeichnet wurde der Song «That's What Friends Are For», den der Brite gemeinsam mit Dionne Warwick (83), Stevie Wonder (73) und Gladys Knight (79) sang.