Der erste Trailer zu «Asterix und Obelix - Im Reich der Mitte» ist da

Ganz neue Darsteller werden die Titelfiguren verkörpern. So spielt der aus dem Aussteiger-Klassiker «The Beach» (2000) bekannte Guillaume Canet (49) den Gallier Asterix, während Gilles Lellouche (50) als Obelix in die Fussstapfen der französischen Kinolegende Gérard Depardieu (73) tritt. Depardieu hauchte der von René Goscinny (1926-1977) und Albert Uderzo (1927-2020) erfundenen Comicfigur zuvor ganze viermal in Kinofilmen Leben ein.