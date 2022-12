Der erste Trailer zu «Transformers: Aufstieg der Bestien» ist da

Diese Darsteller und Sprecher wirken in «Transformers: Aufstieg der Bestien» mit

Nach «Bumblebee», der in den 1980er Jahren spielte, geht es in «Transformers: Aufstieg der Bestien» in die Neunziger. Eine neue Fraktion der Transformers mit dem Namen Maximals trifft auf die Autobots um Optimus Prime, Arcee (Liza Koshy), Wheeljack (Cristo Fernández) und Mirage (Pete Davidson). Die Maximals werden angeführt von Optimus Primal (Ron Perlman), der sich in einen Maschinen-Gorilla verwandeln kann. «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage (53) spricht mit dem Terrorcon Scourge den Schurken des Films ein, wie «Deadline» meldet.