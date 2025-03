Der Fall Hamdan Ballal: Über 500 Oscar-Mitglieder kritisieren Academy

Über 500 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die Academy für ihre fehlende öffentliche Unterstützung des palästinensischen Filmemachers Hamdan Ballal (36) verurteilen. Ballal war kürzlich durch israelische Behörden festgenommen worden. Die Academy veröffentlichte daraufhin zwar eine Erklärung, in der sie «die Schädigung von Künstlern» verurteilte, ohne jedoch konkret zu benennen, auf welche Künstler sie sich bezog.