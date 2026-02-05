Der Februar auf Disney+: Muppets, Königin Fussball und viel Romantik

Streamingdienst Disney+ hat im frisch angebrochenen Monat wieder mehrere Highlights für Jung, Alt und alle dazwischen im Angebot. Ob kindgerechtes Puppentheater, packende Fussballspiele in der Champions League der Frauen oder die richtige Portion Romantik im Dunstkreis des Valentinstags. Das sind die Höhepunkte in den kommenden Wochen.
Kermit trifft Sabrina Carpenter
Was besonders die Kinder und ihre junggebliebenen Eltern freuen dürfte: Bereits ab dem 4. Februar melden sich Kermit, Miss Piggy und ihre liebenswerten wie kunterbunten Muppet–Kumpanen mit einer neuen Sonderfolge von «Die Muppet Show» zurück. Neben Comedy und Chaos hat die Spezialepisode auch einen weltberühmten Gast zu bieten: die zweifache Grammy–Preisträgerin Sabrina Carpenter.
Neue Fälle im britischen Küstenparadies
Ebenfalls ab dem 4. Februar startet die dritte Staffel der britischen Krimiserie «Beyond Paradise». In der Spin–off–Serie zu «Death in Paradise» stehen erneut Detective Inspector Humphrey Goodman (Kris Marshall), seine Verlobte Martha (Sally Bretton) sowie diverse rätselhafte bis skurrile Verbrechen im verschlafenen Küstenstädtchen Shipton Abbott im Mittelpunkt.
Australien oder Apokalypse?
Zurück ins Australien des 19. Jahrhunderts versetzt ab dem 10. Februar derweil die zweite Staffel von «The Artful Dodger» mit «Game of Thrones»–Star Thomas Brodie–Sangster. Als titelgebendem Meister–Taschendieb könnte es ihm in Staffel zwei buchstäblich an den Kragen gehen: Der neue Inspector Henry Boxer (Luke Bracey) hat es auf den mysteriösen «Artful Dodger» abgesehen und will ihn am liebsten so früh wie möglich am Galgen baumeln sehen.
Postapokalyptisch wird es hingegen ab dem 23. Februar. Dann startet die zweite Staffel der Endzeit–Serie «Paradise» mit Sterling K. Brown in der Hauptrolle. Als US–Geheimdienstagent Xavier Collins versucht er darin weiterhin, die Hintergründe jenes Tages aufzudecken, die zum Untergang der uns bekannten Zivilisation und der Verdrängung in einen gigantischen unterirdischen Bunker («Paradise») führten.
Stargespickter Film–Neuzugang
Mit «Ella McCay» startet am 5. Februar der neueste Film von Regisseur James L. Brooks («Besser geht‹s nicht») auf Disney+. In der Tragikomödie von 2025 – Brooks› erster Film nach knapp 15 Jahren – geht es um eine idealistische junge Politikerin, gespielt von «Sex Education»–Darstellerin Emma Mackey. Völlig überraschend «erbt» sie darin das Amt als Gouverneurin eines US–Bundesstaates. Mit ihrer erfrischend ambitionierten Arbeitsweise wirbelt sie umgehend die gesamte Politikwelt durcheinander. In weiteren Rollen sind unter anderem Jamie Lee Curtis, Rebecca Hall, Woody Harrelson und «The Bear»–Entdeckung Ayo Edebiri zu sehen.
Königin Fussball regiert auf Disney+
Statt König Fussball regiert auf Disney+ ab Februar wieder dessen bessere Hälfte. Die UEFA Women's Champions League startet in ihre K.o.–Phase, am 11. und 12. Februar stehen die Hin– und am 18. und 19. Februar die Rückspiele an. Für Deutschland sind die Frauen des VfL Wolfsburg im Einsatz, sie spielen zunächst am 12. Februar zuhause gegen Juventus Turin (Anpfiff: 18:45 Uhr), das Rückspiel steigt am 19. Februar zur gleichen Uhrzeit. Die Damen des FC Bayern steigen erst später ein, sie haben sich als eines von vier Teams direkt fürs Viertelfinale qualifiziert.
Herzkino zum Valentinstag
Nur noch wenige Tage, dann steht der diesjährige Valentinstag an. Wer bei seinem Herzensmensch Eindruck schinden will, kann sich auf Disney+ einige Romantik–Klassiker auf die Watchlist für den 14. Februar packen. Verfügbar sind unter anderem «(500) Days of Summer», «10 Dinge, die ich an Dir hasse», «Love, Simon» und «Selbst ist die Braut». Und natürlich, dieser Film darf nicht fehlen: «Pretty Woman»!