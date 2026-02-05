Der Februar auf Disney+: Muppets, Königin Fussball und viel Romantik

Königin Fussball regiert auf Disney+

Statt König Fussball regiert auf Disney+ ab Februar wieder dessen bessere Hälfte. Die UEFA Women's Champions League startet in ihre K.o.–Phase, am 11. und 12. Februar stehen die Hin– und am 18. und 19. Februar die Rückspiele an. Für Deutschland sind die Frauen des VfL Wolfsburg im Einsatz, sie spielen zunächst am 12. Februar zuhause gegen Juventus Turin (Anpfiff: 18:45 Uhr), das Rückspiel steigt am 19. Februar zur gleichen Uhrzeit. Die Damen des FC Bayern steigen erst später ein, sie haben sich als eines von vier Teams direkt fürs Viertelfinale qualifiziert.