Der Frühling steht vor der Tür: Die schönsten Gärten der Welt

Gardens by the Bay, Singapur

Auf rund 101 Hektar erstrecken sich die Gardens by the Bay in Singapur. Wie der Name bereits andeutet, ist die Anlage direkt an der Marina Bay gelegen. Unter anderem bekannt für seine «Super Trees», also «Superbäume», haben die Gardens das ganze Jahr über unterschiedlichste Events zu bieten. Der «Disney Garden of Wonder» kommt offenbar so gut an, dass die Öffnungszeiten für die Ausstellung mit beliebten Zeichentrick– und Animationsfiguren bis zum 30. Juni verlängert wurde. Für Juni und Juli ist beispielsweise bereits eine Rosenausstellung geplant und im September und Oktober geht es in die nachempfundenen Schweizer Alpen.