«Der gewisse Kniff»-Star Ray Brooks ist mit 86 Jahren gestorben

Im Jahr 1965 verkörperte Brooks den erfahrenen Frauenhelden Tolen in dem Film «Der gewisse Kniff» – neben Rita Tushingham, Donal Donnelly und Michael Crawford. Am bekanntesten wurde er in seiner Heimat durch seine Erzählrolle in «Mr. Benn». Brooks sprach die Titelfigur von 1971 bis 1972. Seine Söhne Will und Tom erinnerten gegenüber «BBC»: «Obwohl nur 13 Folgen gedreht wurden, wurden sie 21 Jahre lang zweimal jährlich wiederholt.» Viele Menschen hätten ihren Vater immer wieder gebeten, den aus der Serie bekannten Slogan «wie von Zauberhand!» (Original: «As if by magic») zu sprechen.