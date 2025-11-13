Der Graf über die Unheilig-Tour: «Ich habe meine Heimat dabei»

Bei Ihrem Comeback–Auftritt bei der «Goldenen Henne» waren Sie sichtlich bewegt. Was ging Ihnen auf der Bühne durch den Kopf?

Der Graf: Mir gingen all die letzten Jahre durch den Kopf. All diese Ängste, dieses: «Irgendwas fehlt, will ich wieder Musik machen? Ich würde gerne, aber ich weiss nicht wie.» Das grosse Wiedersehen und das Glück, dass sich die Leute über meine Rückkehr freuen, das alles kam da zusammen. Vor dem Auftritt gab es einen roten Teppich und ich habe so viele Menschen gesehen, die früher bei Konzerten immer in der ersten Reihe standen. Das war sehr schön. Vor dem Auftritt war ich dann ganz allein mit mir. Als Florian Silbereisen erzählte, wie ich im Krankenhaus Angst hatte, mein Leben nie mehr so führen zu können wie zuvor, ist alles hochgekommen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund und habe es laufen lassen. Ich war sehr froh, dass ich danach trotzdem ein Wort herausgebracht habe.