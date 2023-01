«Der grosse Schlagerabschied»: Letzter Auftritt von Jürgen Drews

Nur einen Monat später war es endgültig soweit: Der König von Mallorca verkündete seinen Abschied. In der Show «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!» (Juli 2022, Das Erste) von Florian Silbereisen (41) sagte der Sänger in einem Einspieler: «Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut.» Weiter erklärte Drews, dass er sich sehr wohl fühle in seiner Haut. Er gehe «ohne zu murren. Ich habe meine Ramona. Es geht mir gut. Ich bin gesund. Also wenn nicht jetzt, wann dann?» Zudem sagte der Sänger in dem Video: «Bevor ich wirklich zusammenbreche, möchte ich mich schon vorher verabschieden. Mich beim Schicksal bedanken. Bei Ihnen, bei euch. Es war eine schöne Zeit.»