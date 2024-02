Der Grunge-Bixie-Haarschnitt ist der coolste Look 2024

Wem steht der Grunge Bixie Haircut?

Bei einem Grunge Bob bzw. Bixie geht es vor allem darum, die natürliche Textur des Haars hervorzuheben. Er ist daher für jede Art von Haarstruktur geeignet, da er individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Der Haarschnitt passt daher sowohl für dickes als auch für feines oder lockiges Haar. Der Grunge Bixie ist die perfekte Frisur für alle, die sich einen pflegeleichten Look wünschen, der erst durch ihre natürliche Haar–Textur so richtig zur Geltung kommt. Wer feines Haar hat, bekommt durch die vielen verschiedenen Schichten des Schnitts optisch mehr Fülle und Volumen im Haar.