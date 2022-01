«Der Herr der Ringe»-Darsteller Pete Smith stirbt mit 63 Jahren

Pete Smith litt laut seiner Familie seit sieben Jahren an einer Nierenerkrankung. Vor zwei Jahren kam eine Demenzerkrankung dazu. Sein Sohn Poumau Papali'i-Smith beschrieb den Tod seines Vaters als «bittersüss», da er nun von seinem Leiden erlöst sei. Smith startete seine Schauspielkarriere 1985 mit dem weltweit beachteten Endzeit-Drama «Quiet Earth - Das letzte Experiment». Dafür gab es gleich den Preis als bester Nebendarsteller bei den New Zealand Film and TV Awards.