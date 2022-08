«Der Herr der Ringe»-Serie: Darum ist Peter Jackson nicht beteiligt

«Sie haben mich gefragt, ob ich involviert sein möchte», erzählt er im Podcast «Awards Chatter» des Branchenmagazins «The Hollywood Reporter». Ohne die Drehbücher gesehen zu haben, sei dies ihm zufolge aber eine «unmögliche» Entscheidung gewesen. «Sobald wir die ersten paar Drehbücher bekommen, schicken wir sie Ihnen zu», habe es zunächst geheissen. Das sei jedoch das Letzte gewesen, was er je in diese Richtung gehört habe. Die Skripte seien nie bei ihm aufgetaucht. Für Jackson sei das okay, er wolle sich nicht beschweren.