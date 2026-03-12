«Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum»: Hauptrolle für Kate Winslet

Dass Winslet in diesem Jahr mehrere Monate das Land verlassen werde, hatte sie im vergangenen Jahr bereits selbst angedeutet. In einem früheren Interview mit «Deadline» liess sie durchblicken, dass sie für einen längeren Zeitraum nicht in Grossbritannien sein werde. Nun ist klar: Die Zeit wird sie vor der Kamera in Neuseeland verbringen, wo sie von Ende Mai bis Oktober für den Film drehen soll.