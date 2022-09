Sean Astin (spielte Sam)

Der US-amerikanische Schauspieler Sean Astin (51) war einer der Stars der «Der Herr der Ringe»-Filme. Besonders im grossen Finale am Schicksalsberg wuchs die von ihm gespielte Hobbit-Figur Sam Gamdschie gewaltig über sich hinaus. Nach dem Abschluss der Trilogie trat Astin dann in den zwei Adam-Sandler-Filmen «50 erste Dates» (2004) und «Klick» (2006) auf. In den vergangenen Jahren übernahm er hauptsächlich Rollen in Serien - beispielsweise in «The Strain» (2014-2015), «Young Rock» (2021) und künftig auch in «Perry Mason». Auch in drei Episoden der Erfolgs-Sitcom «The Big Bang Theory» (2007-2019) und einer Folge von «Brooklyn Nine-Nine» (2013-2021) konnten ihn Zuschauer erleben. Seine grösste Rolle in den vergangenen Jahren spielte er in der zweiten Staffel der Netflix-Serie «Stranger Things» (2017-2019).