Der Himmelsstürmer, der King, der Batman: Die Filmhighlights von 2022

«Everything Everywhere All at Once»

Der Science-Fiction-Film «Everything Everywhere All at Once» demonstrierte eindrucksvoll, wie spannend das Reisen durch Paralleluniversen sein kann - im Gegensatz zu einem gewissen Doctor Strange aus dem Marvel-Kosmos. Michelle Yeoh (60) als zentrale Figur(en) der verworrenen Handlung hat mit «Everything Everywhere All at Once» ein Meisterstück abgeliefert. Der Film selbst ist eine einzigartige Reizüberflutung - das «alles überall auf einmal» im Titel kommt nicht von ungefähr...