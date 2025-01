Der italienische Star-Fotograf Oliviero Toscani ist gestorben

Kontroverse Werbekampagnen mit Benetton

Oliviero Toscani wurde in den 1980er Jahren durch seine kontroverse Gestaltung der Werbekampagnen des Modehauses Benetton bekannt, etwa die Plakate unter dem Slogan «All the colours of the world» mit in bunten Benetton–Pullovern gekleideten Kindern aller Hautfarben. Rassismus war wiederholt Thema von Toscanis Bildern, ebenso wie ihm deswegen mehrfach Rassismus vorgeworfen wurde.