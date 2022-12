Hauptdarsteller hielt sich an Beckenbauers Leitspruch

Hauptdarsteller Klaus Steinbacher gibt zu, dass er vor Drehbeginn «total aufgeregt» gewesen sei, aber schon «am ersten Drehtag» gespürt habe, dass die Rolle das Richtige für ihn sei. «Von da an habe ich mir Beckenbauers Leitspruch zu eigen gemacht. Jeden Morgen habe ich mir gesagt: ‹Schau›n mer mal, dann seh‹ ma›s schon'», so der 28-Jährige. Anschliessend habe er unter der Dusche «Gute Freunde kann niemand trennen», Beckenbauers 1966 veröffentlichtes Lied, gesungen und sei ans Set gefahren. «Mit dieser Leichtigkeit haben die Dreharbeiten erst so richtig Spass gemacht.» Am besten haben ihm dabei die Dreharbeiten zum WM-Finale 1990 gefallen. «Das war ein traumhafter Drehtag. Ich bin da an einem Tag zweimal Weltmeister geworden», erinnert sich der Darsteller.