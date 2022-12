Weniger Licht - mehr Stimmung!

Die Zeit von Energieengpässen geht auch an der Gamsstadt nicht spurlos vorüber. So hat man beschlossen, die «stade» Zeit zu nutzen, um etwas an der Ressourcen-Schraube zu drehen. Die Beleuchtungszeiten und -standorte werden entsprechend angepasst. Nach dem Motto «Weniger ist mehr» kommt auch so ein stimmungsvolles Ambiente auf - gutes Gewissen inklusive.