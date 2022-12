«Der kleine Lord»: Was macht eigentlich Ex-Kinderstar Ricky Schroder?

Was macht der Ex-Kinderstar heute?

Mit der Schauspielerei hat Ricky Schroder weitergemacht. Allerdings konnte er an die überragende und nachhaltige Bedeutung des «kleinen Lords» nicht anknüpfen. Im Jahr 2004 feierte er dann aber einen Erfolg als Drehbuchautor und Regisseur: Sein Drama «Black Cloud» wurde beim San Diego Film Festival im selben Jahr zum «Besten Film» gekürt. Als Schauspieler war er zuletzt 2016 in dem Film «Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love» als Robert Lee Parton zu sehen.